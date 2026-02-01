Alianza Lima ganó 2-1 a importante club y desató la algarabía de la hinchada íntima

Alianza Lima viene de vencer 2-1 a Sport Huancayo en la Liga 1 del Torneo Apertura. Sin embargo, en el equipo femenino también están teniendo un buen desempeño. Por ello, la Sub-12 Femenina del club blanquiazul también logró ganar a un destacado rival en un importante torneo internacional.

La Sub-12 de Alianza Lima Futsal Femenino logró vencer 2-1 a Sport Neciosup en la tercera fecha del Torneo CONMEBOL Evolution 2026, consiguiendo su tercer triunfo consecutivo.

Los goles del equipo íntimo fueron anotados por la goleadora Camila Huayanay, quien en los otros encuentros ya ha dado gritos de gol, sumando hasta el momento 5 goles.

Antes de este encuentro, Alianza hizo lo suyo contra C.D. Villa Libertad Girls, a quien venció 3-1 en la primera jornada, y posteriormente 8-2 a River de Comas en la segunda fecha del certamen internacional.

Cabe destacar que durante los tres encuentros, Huayanay logró anotar un gol al primer equipo, luego dos al segundo cuadro y finalmente un doblete más al Sport Neciosup.

Alianza Lima en el Torneo CONMEBOL Evolution 2026

Con este resultado, el equipo Sub-12 de Alianza Lima Femenino avanza en su camino hacia la clasificación a la Fase 2 del Torneo CONMEBOL de la Liga Evolution 2026.

Si Alianza logra seguir consiguiendo victorias importantes, podrá clasificar a la siguiente ronda del certamen internacional que se disputa a nivel internacional.