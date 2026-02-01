Cristiano Da Silva dio rotundo calificativo a Cusco tras empatar con Sporting Cristal: "Es..."

Sporting Cristal logró empatar 1-1 ante Deportivo Garcilaso en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dado que el encuentro se llevó a cabo en un recinto ubicado a gran altura, Cristiano Da Silva, el nuevo refuerzo del equipo celeste, expresó un comentario contundente sobre Cusco.

Cristiano Da Silva dio fuerte comentario sobre la altura del Cusco tras empatar con Sporting Cristal

Después de ser reconocido como el mejor jugador del partido, a Da Silva se le consultó sobre la dificultad del enfrentamiento en la altitud del Cusco con Cristal frente a Deportivo Garcilaso.

En respuesta a esta consulta, el defensor brasileño calificó al territorio cusqueño como difícil y mencionó que, si bien tuvo experiencia anteriormente jugando en este tipo de superficies, le resultó complicado en los primeros minutos del encuentro.

Video: L1MAX

"Es muy difícil jugar en Cusco, es mi tercer partido en altura y creo que lo hice muy bien", empezó diciendo. "El tema de la respiración te dificulta bastante. Los primeros minutos son muy duros y el desgaste se siente", continuó.

"Jugué en altura en el 2020 y en el 2022. Después de 20 o 30 minutos ya estaba más tranquilo", concluyó el defensor central en referencia a lo que es jugar en Cusco.

De esta forma, Cristiano Da Silva dejó en claro que jugar ante Deportivo Garcilaso en una ciudad de altura como es el Cusco fue totalmente difícil, sin embargo, Sporting Cristal supo reponerse y consiguió un empate valioso.

Sporting Cristal empató 1 a 1 ante Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

Cristal empató 1 a 1 con Deportivo Garcilaso el 1 de febrero de 2026 en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los goles fueron anotados por Adrián Ascues para el equipo cusqueño y por Santiago González para los remenses, lo que llevó a un emocionante final de suspenso en el encuentro."