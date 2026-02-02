Sporting Cristal confirma si fichará a Bryan Reyna por todo el 2026: "Siempre resultan atractivos"

Sporting Cristal debutó en la Liga 1 2026 con empate a uno ante Deportivo Garcilaso en Cusco. En medio de esta desazón por no conseguir el triunfo, viene rondando el nombre de Bryan Reyna como posible refuerzo de la institución celeste para dar el batacazo a poco de cerrar el libro de pases.

¿Bryan Reyna llega a Sporting Cristal?

Luego del partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso, uno de los que brindó declaraciones a la prensa fue Gustavo Zevallos, director deportivo del club celeste. Si bien habló del empate en Cusco, no fue ajeno a la consultado sobre la llegada de Bryan Reyna a tienda 'bajopontina'.

En diálogo con el medio "Inka Digital TV", Zevallos fue claro que al día de hoy lo descarta totalmente, pero que el fútbol presenta ciertos cambios en este mercado de pases que podrían surgir novedades. Fuera de ello, indicó que siendo un futbolista de selección resulta "atractivo" para la vista de los directivos.

"No, en ningún momento. Son jugadores de selección y que siempre son atractivos, pero nosotros por el momento en lo absoluto. ¿Descartar a Bryan Reyna? Ahora mismo, sí. Pero esto es, como siempre digo el fútbol es dinámico, y de repente eso te digo hoy día, pero suceden cosas e incorporamos jugadores porque el 15 de marzo se cierra el libro de pases", declaró Gustavo Zevallos a Inka Digital TV.

(VIDEO: Inka Digital TV)

En las últimas semanas, se ha indicado que la llegada de Bryan Reyna está sujeta a una posible venta de Maxloren Castro a un elenco del exterior. No obstante, a la fecha no hay nada formal por el juvenil de Sporting Cristal, por lo que sigue concentrado con el plantel en busca de conseguir cada uno de los objetivos de la temporada.