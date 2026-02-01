Juan Reynoso, DT de Melgar, calienta el partido ante Sporting Cristal: "Es un equipo..."

En la fecha 2 de la Liga 1 2026, Melgar se estará enfrentando a Sporting Cristal y será lejos de casa. El equipo arequipeño logró sumar tres puntos en su primer partido del campeonato nacional, pero ahora tendrá que enfrentarse a uno de los candidatos a ganar el Torneo Apertura. Antes del cotejo, el entrenador Juan Reynoso se pronunció sobre su próximo rival y sorprendió con un tajante concepto sobre los 'celestes'.

La liga peruana empezó y con ello, todos los equipos están enfocados en tener un inicio redondo. Sporting Cristal estará recibiendo a Melgar en la fecha 2. Ambos equipos buscarán conseguir los tres puntos para seguir firmes en la lucha por el campeonato.

Juan Reynoso, DT de Melgar, dio tajante calificativo a Sporting Cristal

En la previa del partido ante Sporting Cristal, Juan Reynoso no dudó en asegurar que su objetivo será conseguir sumar en su visita ante los 'rimenses', quienes han cambiado varias piezas importantes en su plantel. Su objetivo personal es mantenerse en la lucha del campeonato y espera conseguirlo. El partido entre Sporting Cristal vs Melgar se jugará el domingo 8 de febrero desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo.

Juan Reynoso busca salir campeón de la Liga 1.

"Somos dos rivales directos, el Apertura es solo una rueda, nos va a tocar ir, jugar, tratar de ganar. Es un equipo que ha cambiado poco en relación al torneo pasado. Con nuestras herramientas haremos un partido inteligente con la intención de ganarlo, nuestra exigencia es pelear el campeonato y añoramos todos vernos en los primeros lugares", explicó el experimentado estratega en conferencia de prensa.

Juan Reynoso muestra su postura por derechos de transmisión

Las reacciones sobre 1190 Sports continúan fomentando malestar en el fútbol peruano y más aún luego de que el partido entre Melgar vs Cienciano corra el riesgo de no transmitirse, tal y como ocurrió en el partido de Alianza vs Sport Huancayo. Juan Reynoso no fue ajeno a la situación y reveló su postura.

"Ojalá se mejore, porque diera la impresión de que los tienen que apretar o tenemos que llegar a sus situaciones límites para que esto mejore y para que todo fluya como corresponde. Creo que no es lo ideal, pero es un buen punto de partida", sostuvo dejando en claro que a él y sus dirigidos se les ha cumplido con los pagos.