Pablo Guede perdió los papeles con Garcés y Guerrero en pleno Alianza vs 2 de Mayo: "Bolud..."
El DT argentino perdió la paciencia en pleno partido de Alianza Lima por la distracción del defensa mientras daba indicaciones.
Alianza Lima cayó 1-0 en su visita a Paraguay por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores. 2 de Mayo, un club que hacía su debut en el torneo, nunca bajó los brazos y consiguió el gol de la victoria a los 85 minutos del partido. Una lástima por el equipo de Pablo Guede, pues nunca encontró el rumbo y perdió la chance de jugar la vuelta en Matute con una ventaja.
Las redes están incendiadas por la caída de Alianza Lima y uno de los más señalados es el DT blanquiazul. Creen que no debió elegir el once inicial que mandó al partido, con varios titulares en el banco de suplentes. Parece que hasta el mismo Pablo Guede no estaba nada contento, pues tuvo que llamarle la atención a Renzo Garcés en pleno partido.
Sucede que en la pausa por rehidratación, Renzo Garcés estaba hablando con Paolo Guerrero para darle la cinta de capitán y no estaba prestando atención a la charla del argentino. Cuando el DT alzó la cabeza, le llamó la atención y hasta lo boludeo: "Dale boludo, con esa boludez". En ese momento aún no había llegado el gol en contra.
