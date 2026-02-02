Dirigente de Bayern Múnich dio rotundo calificativo a Chávez tras fichar por Colonia: "Es un..."

Felipe Chávez, quien en los últimos encuentros había sido considerado por el técnico Vincent Kompany para disputar partidos oficiales con el Bayern Múnich en la Bundesliga y en la Champions League, fue anunciado en el FC Colonia para seguir sumando minutos en la primera división de Alemania. Tras esto, Christoph Freund, director deportivo del cuadro bávaro, dio un fuerte calificativo sobre el reciente fichaje.

Christoph Freund, director deportivo de Bayern Múnich, dio fuerte calificativo a Felipe Chávez tras fichar por FC Colonia

En la entrevista con el portal web del club alemán, Freund, dirigente del Bayern, fue consultado sobre la salida a préstamo del peruano Chávez al FC Colonia para la temporada 2026.

En respuesta a la consulta del periodista, Christoph Freund explicó que la salida de Felipe Chávez se debe a que es un futbolista con gran proyección y talento, por lo que necesita adquirir más experiencia y confianza en su nuevo club a préstamo, ya que varios clubes de élite lo han estado buscando.

Además, el directivo nacido en Austria dejó en claro que tiene un proyecto para el buen desarrollo del futbolista de la selección peruana en su futuro.

Felipe Chávez fue cedido a FC Colonia con opción a compra desde el Bayern Múnich.

"Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el FC Colonia y así dar el siguiente paso. Felipe es un futbolista realmente bueno con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro", comenzó diciendo.

"Pippo Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el FC Bayern tenemos un plan claro para su desarrollo", finalizó.

Felipe Chávez es nuevo jugador de FC Colonia

Tras llegar a un acuerdo con el FC Colonia de la Bundesliga, el Bayern Múnich decidió ceder a Felipe Chávez de cara a la temporada 2025/2026 con opción a compra. Cabe destacar que el futbolista peruano tiene un contrato con el cuadro de Vincent Kompany hasta fines del 2027, por lo que podría ser nuevamente llamado al primer equipo si el volante demuestra su talento en su nuevo club.