Felipe Chávez fue anunciado oficialmente en el Colonia de la Bundesliga de Alemania: "Bienvenido"

En las últimas horas, se confirmó de manera oficial la llegada de Felipe Chávez a FC Köln o Colonia de la Bundesliga de Alemania. El volante peruano llega proveniente de Bayern Múnich, quien decidió ceder al futbolista de la Bicolor para que comience a tener minutos en la Primera División de una de las ligas top del mundo.

Felipe Chávez es nuevo jugador de Colonia

A través de las redes sociales del club alemán, se anunció de gran manera la llegada de Felipe Chávez para lo que resta de la temporada. No solo la negociación fue una cesión por estos meses, sino que tiene la posibilidad de que Colonia haga uso de la opción de compra que se detalla en el contrato.

"Las últimas noticias están disponibles en el quiosco de Colonia. El FC Colonia ha cedido a Felipe Chávez del FC Bayern II hasta final de temporada (y tiene una opción de compra). ¡Bienvenido, Felipe!", informó FC Colonia de la Bundesliga de Alemania.

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Chávez con Bayern Múnich?

Felipe Chávez fue cedido a Colonia de la Bundesliga proveniente de Bayern Múnich. Sin embargo, es claro indicar que el volante de la selección peruana tiene contrato con los 'bávaros' hasta junio del 2027.

Felipe Chávez luce camiseta de Colonia de Alemania.

Valor de mercado de Felipe Chávez

Según el portal "Transfermarkt", Felipe Chávez tiene un valor de mercado de 800 mil euros a sus 18 años de edad. El volante nacional atraviesa el mejor momento de su carrera profesional, por lo que espera seguir elevando esa cifra tras llegar a Colonia de la Primera División de la Bundesliga de Alemania.