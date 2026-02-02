Felipe Chávez no sigue en Bayern Múnich y se va prestado a histórico club de la Bundesliga

De acuerdo a la información del periodista Fabrizio Romano, Felipe Chávez llegó a un acuerdo con el FC Colonia y se irá cedido con opción de compra y recompra. A sus 18 años, asume un nuevo reto en su carrera tras tener pocos minutos en el primer equipo del Bayern Múnich.

En el 2025, Felipe Chávez se entrenó con el primer equipo del Bayern Múnich y luego fue parte de la convocatoria de dos partidos de la pretemporada. El debut oficial fue en agosto de ese mismo año y disputó 61 minutos. Su primer convocatoria en la Champions League con los 'Bávaros' fue contra el PSV, pero no logró tener su debut en la competición internacional.

Felipe Chávez se va cedido al FC Koln de la Bundesliga

Fabrizio Romando informó que Felipe Chávez dejó el Bayern Múnich para ser nuevo jugador del Colonia. Este equipo actualmente está en la décima posición de la Bundesliga con 23 puntos buscando clasificar a competiciones internacionales. El líder de la Bundesliga es el Bayern Múnich con 51 unidades.

Felipe Chávez se va cedido a histórico club de

Alemania.

De esta manera, la historia de los futbolistas peruanos continúan expandiéndose en la Bundesliga y es el el histórico Claudio Pizarro también vistió la camiseta del FC Colonia en la temporada 2017/2018. El joven volante tendrá una oportunidad de oro para mostrar su calidad en la misma liga donde creció.

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Chávez con el Bayern Múnich?

El contrato de Felipe Chávez con el Bayern culmina a mitad de temporada del 2027, por lo que su pase todavía pertenecerá al equipo 'Bávaro' hasta ese entonces. Además, cabe resaltar que el préstamo al Colonia fue con una cláusula de recompra, lo que quiere decir que el Bayern Múnich tiene la prioridad de repescarlo.

El préstamo al FC Colonia le servirá a Felipe Chávez para tener más minutos y así mostrar su talento, que es lo que necesita para captar la atención de grandes clubes. El Bayern espera que sume más rodaje y regrese más consolidado en su posición.