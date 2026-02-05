Diego Rebagliati dio firmes palabras a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima: "Un técnico que..."

Alianza Lima no pudo en Asunción ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo presentado desde el arranque dejó muchas dudas en la afición blanquiazul, ya que los titulares habituales se encontraban en la banca de suplentes. Ante ello, Diego Rebagliati tomó la palabra y se dio el tiempo de dar firme opinión sobre Pablo Guede.

Diego Rebagliati da firme opinión de Pablo Guede

Durante el programa "Al Ángulo", Diego Rebagliati inició su análisis breve de lo que fue la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo. Muy aparte de dejar en claro que el cuadro blanquiazul sigue siendo favorito en esta llave, no quiso omitir su postura sobre Pablo Guede y dejar unas palabras al aire.

Y es que manifestó que ya se había hablado con anterioridad que el estratega argentino suele presentar novedades en su alineación. Quiere variar de jugadores al estar convencido de su idea de juego, pero que ello conlleva a un largo trabajo que los jugadores demoran en captar. Por si fuera poco, es evidente que este tipo de resultados comienza a generar desconfianza en los futbolistas y afición.

"Alianza Lima va a seguir siendo favorito acá en Matute. Fue un Alianza errático, se le vio muy confundido… un técnico que va a permanentemente sorprender, porque es un técnico que le gusta variar, que le gusta innovar y él está convencido de una determinada manera de jugar y ese convencimiento trasladarlo hacia los jugadores toma tiempo y cuando los resultados no se piensan a dar empieza a quitar confianza", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Al Ángulo)

Pablo Guede y sus palabras tras derrota de Alianza Lima

Desde Asunción, Pablo Guede dio unas breves palabras de lo que fue la derrota de Alianza Lima a manos de 2 de Mayo. El estratega argentino indicó estar bien por el rendimiento de sus dirigidos. Asimismo, confiesa que los jugadores tienen la confianza para revertir esta llave de Copa Libertadores 2026.

"Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso", manifestó Pablo Guede, en declaraciones recogidas por Exitosa Deportes.