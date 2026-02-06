Alianza Lima confirma salida definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco

Luego de ser separados indefinidamente del primer equipo de Alianza Lima, el conjunto blanquiazul confirmó oficialmente la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco en este 2026. Ambos jugadores quedarán como agente libre, siendo el volante uno de los que ya definió su futuro al firmar con Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", indicó Alianza Lima mediante un comunicado en redes sociales.

Comunicado de Alianza Lima sobre Sergio Peña y Miguel Trauco.

Noticia en desarrollo...