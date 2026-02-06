0

Alianza Lima confirma salida definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco

Alianza Lima confirmó de manera oficial la salida definitiva de los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco. Ambos habían sido separados por indisciplina.

Diego Medina
Sergio Peña y Miguel Trauco fueron despedidos de Alianza Lima.
Sergio Peña y Miguel Trauco fueron despedidos de Alianza Lima. | Foto: Liga 1
Luego de ser separados indefinidamente del primer equipo de Alianza Lima, el conjunto blanquiazul confirmó oficialmente la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco en este 2026. Ambos jugadores quedarán como agente libre, siendo el volante uno de los que ya definió su futuro al firmar con Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía.

Sergio Peña fue anunciado como jugador de Sakaryaspor de Turquía

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", indicó Alianza Lima mediante un comunicado en redes sociales.

Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima sobre Sergio Peña y Miguel Trauco.

Noticia en desarrollo...

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

