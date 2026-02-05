Sekou Gassama impresiona al comando técnico durante entrenamientos de Universitario - VIDEO

Universitario de Deportes es uno de los equipos que más se ha reforzado en el mercado de fichajes. Los cremas tienen el objetivo de destacar en la temporada y conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. Uno sus refuerzo fue Sekou Gassama, quien ya empezó a destacar durante los entrenamientos en Campo Mar.

Sekou Gassama impresiona durante entrenamientos de Universitario

Sekou Gassama fue uno de los jugadores que se sumó tarde a la pretemporada, por lo que aún se encuentra en proceso de recuperar su mejor forma física. En ese contexto, mientras Universitario se prepara para afrontar el partido ante Cusco FC, el delantero trabaja para ponerse a la par de sus compañeros y poder debutar con los merengues

Precisamente, se filtró un video de cómo se desarrollan los entrenamientos del equipo en Campo Mar, donde se hizo evidente las grandes cualidades futbolísticas del delantero senegalés, al punto de ganarse los elogios del comando técnico.

“Bien, Seku”, se escucha luego de que Gassama recupere un balón en defensa. Asimismo, a lo largo del material audiovisual se aprecia cómo el senegalés se muestra constantemente como opción de pase y se impone físicamente en comparación con el resto de sus compañeros.

¿Cuándo debutará Sekou Gassama con Universitario?

Los hinchas de la 'U' están ansiosos por ver a Gassama destacar en el campo. Por ello, luego de la victoria ante ADT, el técnico Javier Rabanal reveló que el debut del senegalés aún deberá esperar y recién se podría dar en un rango de 2 semanas.

"Diría que entre dos o tres semanas si todo va bien, podría estar alineado. Se puede adelantar un poco, pero la verdad que físicamente ha venido bien. Ya está trabajando con el grupo así es que ya es cuestión de que decida yo en qué momento está al nivel de los demás para meterlo. En un par de semanas debería estar listo para ser convocado", mencionó el estratega.

Álvaro Barco elogió a Sekou Gassama

Durante un diálogo con el programa 'Tiempo Crema', Álvaro Barco no dudó en destacar las características de Sekou Gassama. "Es un jugador muy físico, tiene velocidad, es un jugador diferente, que sabe jugar de espaldas, tiene un pivoteo espectacular y estoy seguro que hará muchos goles de cabeza", declaró el directivo.