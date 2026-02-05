Álvaro Barco elogió a jugador que firmó por todo el 2026 con Universitario: "Diferente"

Álvaro Barco es uno de los encargados de haber traído a diversos futbolistas al plantel de Universitario de Deportes, dirigido por Javier Rabanal. En medio del comienzo de la Liga 1, fue entrevistado y consultado sobre su flamante apuesta, Sekou Gassama, a quien catalogó como un jugador diferente al resto.

Álvaro Barco se rindió en elogios ante futbolista que fichó por todo el 2026 con Universitario

En la conversación con el medio 'Tiempo Crema', Barco fue consultado sobre diversos temas que abarcan al nuevo plantel de Universitario y sobre cada uno de sus futbolistas traídos de cara al 2026, siendo uno de ellos Gassama.

Álvaro Barco, al ser consultado por Sekou Gassama, solo tuvo palabras de elogio ante el delantero español-senegalés, dejando en claro que es un jugador muy distinto y, sobre todo, sabe jugar de espaldas.

Video: Tiempo Crema

"Es un jugador muy físico, tiene velocidad, es un jugador distinto, que sabe jugar de espaldas, tiene un pivoteo espectacular y estoy seguro de que marcará muchos goles de cabeza, ya que nuestro equipo centra muy bien en muchas ocasiones", mencionó.

Además, el director deportivo expresó su total convicción de que el delantero de 30 años hará la gran diferencia cuando los laterales centren bien al área rival y él conecte con gran capacidad para anotar los goles. "Es un jugador que va a hacer muchos goles de cabeza porque Universitario es un equipo que centra muy bien", concluyó.

Sekou Gassama firmó con Universitario por todo el 2026

Sekou Gassama llegó a Universitario de Deportes como una gran apuesta por parte de Álvaro Barco, director deportivo, y Javier Rabanal, entrenador, para ser el flamante delantero del actual tricampeón.

El español-senegalés firmó con el cuadro merengue para toda la temporada 2026, por lo que, si tiene una excelente temporada, podría lograr su renovación de cara a las siguientes ediciones de la Liga 1.