Gabriel Costa quedó rendido y elogió a futbolista que acaba de dejar Universitario: "Me gusta"

El exvolante de Universitario se refirió a la sorpresiva partida de una de las figuras de la escuadra merengue en plena temporada con un categórico mensaje. ¿Quién es?

Solange Banchon
Gabriel Costa quedó rendido ante el nivel de una figura que dejó Universitario
Gabriel Costa quedó rendido ante el nivel de una figura que dejó Universitario | Composición: Líbero
Universitario de Deportes es uno de los clubes que se caracteriza por la formación de jóvenes talentos. Precisamente, ahora un talentoso futbolista captó el interés de una importante institución en España, motivo por el cual se convirtió en una gran baja para el técnico Javier Rabanal. Nos referimos a Rafael Guzmán. Ante ello, Gabriel Costa se refirió a su partida de la 'U'.

Gabriel Costa elogió el nivel de un futbolista que dejó Universitario

Mediante una reciente entrevista en el programa 'Mano a Mano' de YouTube, el ex Alianza Lima fue consultado sobre el jugador que más lo impresionó durante su estadía en la escuadra merengue, a lo que el experimentado mediocampista respondió que Guzmán lo dejó cautivado con su talento en los entrenamientos.

Rafael Guzmán

Rafael Guzmán dejó Universitario para jugar en Real Betis/Foto: Composición: Líbero

"El que me gusta hoy, te digo que tiene una proyección bárbara es Rafita (Rafael Guzmán) que lo acaba de comprar Betis. Yo estoy viendo el futuro de la selección", mencionó el popular 'Gabi' Costa.

Rafael Guzmán fue transferido a Real Betis de España

De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, el defensa de 18 años, tiene todo acordado con Real Betis de España para su transferencia. La joven promesa buscará consolidarse en la Juvenil A, con un contrato hasta 2028.

Por su parte, Universitario de Deportes conservará el 30% de su pase, en caso se presente una venta a futuro. Cabe recordar que, el jugador categoría 2008 fue una de las grandes figuras que tuvo el equipo crema en la Liga 3 durante la última temporada.

Así también, en base a su destacado desempeño, Guzmán ha logrado ser convocado a las menores de la selección peruana. Desde la Sub 15, hasta la Sub 20, en donde era un importante baluarte en la zaga.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

