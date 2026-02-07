¡Lo último! Alianza Lima suma una nueva baja para su debut en Matute en la Liga 1

Una nueva ausencia por lesión tendrá que sufrir Alianza Lima para enfrentar a Comerciantes Unidos por la Liga 1 este domingo. Según la periodista Fernanda Huapaya, el volante Fernando Gaibor presentaba una molestia muscular y no entrenó con el grupo. A estas horas de la tarde, se confirmó que no será parte del partido y se espera que llegue apto para la vuelta de la Copa Libertadores.

Fernando Gaibor no jugará ante Comerciantes Unidos | Vía Fernanda Huapaya

Las lesiones en Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que lidiar con las ausencias de Esteban Pavez, Jesús Castillo, Guillermo Viscarra, Jean Pierre Archimbaud, Josué Estrada y ahora la de Fernado Gaibor. El volante ecuatoriano es un elemento esencial en el once blanquiazul, pero esta vez no lo buscarían arriesgar. Lo más probable es que su reemplazo sea Burlamaqui o que Pablo Guede cambie la alineación.

Otro de los jugadores que puede reemplazar a Fernando Gaibor es Pedro Aquino, pero por alguna razón no está siendo tomado muy en cuenta por el DT. Se sabe que Alianza Lima necesita de un triunfo para seguir en la cima del Torneo Apertura. Este partido servirá para que lleguen de la mejor manera al partido de vuelta ante 2 de Mayo.

El partido de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos será este domingo 8 de febrero a las 6:00 PM (hora peruana) en Matute. El once titular tendrá varios regresos, como el de Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Veremos si se quedan con la victoria.