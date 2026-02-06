Directivo de Real Betis dio fuerte calificativo a Rafael Guzmán, ex Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes realizó una gran venta al transferir a Rafael Guzmán al Real Betis hasta junio de 2028. Asimismo, desde España no pasó desapercibido este fichaje y el Director de Cantera, Miguel Calzado, salió al frente para dar un firme calificativo al defensor peruano tras incorporarlo al equipo.

Miguel Calzado, Director de Cantera de Real Betis, dio rotundo calificativo a Rafael Guzmán tras ficharlo desde Universitario

En la conversación con Radio Programa del Perú (RPP), Calzado fue consultado sobre diversos factores que involucran el fichaje de Guzmán por el Betis de España.

Miguel Calzado reveló primero a qué categoría del cuadro español se incorporará el defensor peruano y cuáles son los objetivos del club con Rafael Guzmán. En sus propias palabras, el directivo mencionó que el exfutbolista de Universitario estará en la Sub-19 del Real Betis y espera que se desarrolle para que pueda dar el salto al equipo principal.

"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mismo que con cualquier otro chico. Se incorporará a la sub-19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea de que pueda dar el salto al fútbol profesional", mencionó.

Por otro lado, el Director de Cantera del Betis explicó las principales cualidades del futbolista peruano y cuáles fueron las principales razones para ficharlo desde Perú hacia España. Calzado calificó a Guzmán de un defensor sobrio, alto y con gran potencial para ser una estrella.

"Es un jugador que hay que desarrollar, tiene muchos aspectos por mejorar y es un central sobrio. Incluso, cuando vino, parecía de mayor edad, no solo por su porte atlético, sino por su madurez en el juego a la hora de interpretar defensivamente. Es un defensa bastante equilibrado, con potencial y por eso se le hace seguimiento", agregó.

Por último, Miguel Calzado, directivo de las divisiones menores del Real Betis, explicó cómo se dio el primer contacto con Universitario para concretar el fichaje de Rafael Guzmán. El español reveló que hicieron su trabajo de cazatalentos en Perú y fue allí donde descubrieron que el defensor tenía algo diferente a los demás, llevándolo hasta España para que realizara una pasantía.

"El tema viene desde hace un par de años en un viaje del scouting a Perú, lo observó en un partido y a partir de allí iniciamos el contacto con Universitario de Deportes. Trajimos al chico a entrenar con nosotros, le hicimos un seguimiento y esperamos a que la FIFA nos permita incorporarlo", concluyó.

Rafael Guzmán deja Universitario para fichar por Real Betis

Oficialmente, Rafael Guzmán fue transferido al Real Betis de España y se integrará a la Sub-19 del equipo español con el objetivo de jugar en el Juvenil A y posteriormente en el primer equipo.

Universitario de Deportes vendió solo el 70% del pase del defensor peruano, ya que aún cuenta con el 30% restante por una futura venta que incrementa las arcas del equipo.