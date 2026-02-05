¿Se queda en Universitario? Lo último sobre el fichaje de Rafael Guzmán por Real Betis
El joven defensa de Universitario ya tenía todo para viajar a España, pero se han revelado unos inconvenientes en su traspaso.
En Universitario estaban contentos por la partida de Rafael Guzmán al Real Betis de España. La noticia era que el defensa de 18 años había llegado a un acuerdo para ser transferido y jugar en el equipo Juvenil A, así tendría chances de mostrarse y en algún momento jugar en el primer equipo. Lo malo es que hicieron el trato a último momento, justo cuando cerraba el mercado de pases en Europa.
Esto es lo que habría originado el problema, ya que de ser denegada cualquier inscripción o documento, el fichaje terminaría por caerse. Al hacer a último momento, falta confirmar si todo procesó correctamente. Rafael Guzmán podría irse de la U sin hacer su debut en primera división, pero dejando una suma importante por su traspaso.
"Se sigue esperando definición por parte de las autoridades deportivas españolas. Guzmán no viaja a Cusco", reveló el periodista Gustavo Peralta vía X. Si el defensa no viajó para el partido ante Cusco FC es porque está a la espera de que pasará con su futuro. Si Real Betis realmente lo espera, también lo puede firmar a mitad de año.
Vía Gustavo Peralta
Hay convenio entre Real Betis y Universitario
El mismo Gustavo Peralta confesó en L1 Max que el club español y el club crema estaría cerrando un trato para exportar a sus mejores elementos a España. El fichaje de Rafael Guzmán le abriría las puertas a más jugadores de Universitario. Veremos quien puede ser el siguiente, ya que esto es algo que también beneficia a la selección peruana.
Aún así, Universitario deberá ver la manera de darle oportunidad a sus mejores promesas. Varios jugadores que descataron en la Liga 3 decidieron salir a préstamo por la falta de chances en primera división.
