Universitario recibe fuerte noticia sobre destacado jugador previo duelo con Cusco FC: "Hay dolor"

Universitario de Deportes trabaja arduamente para afrontar su próximo partido ante Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Los cremas tienen la consigna de dar el golpe de visita y seguir demostrando que son candidatos al título de la Liga 1. Previo a este enfrentamiento, los hinchas se preocuparon luego de conocerse el estado de salud de una de sus figuras.

Universitario recibe fuerte noticia sobre destacado jugador

Los cremas están concentrados en los entrenamientos y en los últimos días se conoció que sufrirán la baja de algunas de sus figuras. No obstante, otra noticia remeció a los hinchas y tiene que ver con el estado de salud de José Rivera, uno de los delanteros más importantes de Universitario.

De acuerdo a lo revelado por Gustavo Peralta, el ‘Tunche’ sufrió un fuerte golpe en el hombro durante una de las prácticas, situación que encendió las alarmas en el comando técnico. No obstante, para tranquilidad de la hinchada, se confirmó que la lesión no es de gravedad y que el atacante podrá viajar junto al resto del equipo.

José Rivera encendió las alarmas en Universitario, pero jugará ante Cusco FC.

"José Rivera tuvo un golpe en el hombro, hay dolor, pero no es grave y viaja", fue la información que compartió el reconocido comunicador mediante su cuenta personal de 'X'. Una noticia que alivió a los hinchas.

De esta manera, el delantero nacional podrá integrar la lista de convocados, aunque lo más probable es que arranque el encuentro desde el banco de suplentes y espere su oportunidad. Aun así, el ‘Tunche’ Rivera será una de las piezas claves dentro del esquema del equipo.

Universitario perderá a dos jugadores para el partido con Cusco FC

En las últimas horas se confirmó que Andy Polo y Anderson Santamaría no serán considerado en la nómina de Javier Rabanal, luego de haber sufrido molestias tras el partido ante ADT de Tarma. El comando técnico los considera piezas importantes y prefiere no arriesgarlo para evitar una lesión mayor.