Universitario lo quería como su fichaje estrella y ahora firmó por equipo campeón: "Técnica"

Universitario de Deportes es uno de los equipos que más refuerzos han concretado en el mercado de fichajes con el objetivo de ganar el título de la Liga 1 y emocionar a los hinchas con el tetracampeonato. La directiva se movió de gran manera, con grandes jugadores en carpeta y uno de los que más sonó para convertirse en crema fue el uruguayo Gonzalo Napoli.

La ficha del volante pertenece al León de México y, tras su notable rendimiento de la última temporada, varios clubes se interesaron en contar con sus servicios para todo el 2026, siendo uno de ellos Universitario. No obstante, la operación no llegó a buenos rumbos.

En ese contexto, Emelec ganó la pulseada y emocionó a sus hinchas al anunciar oficialmente la incorporación de Gonzalo Napoli en sus filas. El volante de 25 años seguirá su carrera en el exterior y jugará la Liga Pro, curiosamente en uno de los clubes señalados por deudas.

Gonzalo Napoli se convirtió en nuevo jugador de Emelec.

"Gonzalo Napoli volante zurdo uruguayo de 25 años, se incorpora al Club Sport Emelec como refuerzo para la temporada 2026. Inteligencia, técnica y despliegue para ser el motor del mediocampo. ¡Bienvenido al Bombillos!", fue el mensaje del club en redes sociales.

¿Por qué Gonzalo Napoli no fichó por Universitario?

Gonzalo Napoli fue uno de los jugadores que más atención generó en la directiva de Universitario e incluso se llegó a conocer que el futbolista no veía con malos ojos poder convertirse en merengue. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, este fichaje no se llegó a concretar ya que el uruguayo recibió mejores propuestas.

Además, la directiva crema no pretendía hacer grandes gastos en los fichajes y la operación se cayó por completo. Finalmente, la 'U' se decantó por contratar a Miguel Silveira.