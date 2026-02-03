Real Betis fichó a figura de Universitario que obtuvo el tricampeonato: "Está inscrito"

En medio del inicio de la temporada, se supo que Real Betis le abrió las puertas a jugador que estuvo en Universitario en la celebración del tricampeonato. Ahora, para la presente temporada, jugará en España con la esperanza de crecer futbolísticamente y demostrar su gran calidad. ¿De quién se trata?

Real Betis de España fichó a jugar de Universitario

La información del periodista Alejandro Fernández indica que Rafael Guzmán, procedente de Universitario de Deportes, es nuevo refuerzo del Real Betis. El jugador llegará al equipo del Juvenil A en busca de minutos y oportunidades que no pudo conseguir jugando en Universitario.

Rafael Guzmán es uno de los futbolistas con mayor proyección en el Perú. Su debut en Universitario fue bajo el mando de Fabián Bustos. El zaguero central se formó en las divisiones menores de Universitario tras ser una de las 'joyas' que destacó en la reserva.

Rafael Guzmán llega al Real Betis de España.

Tras anunciarse su llegada a Real Betis, el destacado jugador figura como inscrito en el plantel del equipo español. En la página de la Real Federación Andaluza de Fútbol se puede observar su nombre, entre otros jugadores.

Rafael Guzmán pasó por Universitario.

De momento, se desconoce cuándo estará haciendo su gran debut con la camiseta de Real Betis, pero no hay duda que su gran objetivo será alcanzar el primer equipo y ganar minutos en el fútbol extranjero tras las escazas oportunidades que le ofrecieron en Universitario de Deportes.