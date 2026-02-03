¿Qué pasó? Barreto reveló complicaciones en el traspaso de Rafael Guzmán al Real Betis

En horas de la mañana, el periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario y Real Betis de España habían llegado a un acuerdo por el defensa de 18 años Rafael Guzmán. Se comentó que ya estaba inscrito y que iba a jugar en el equipo Juvenil A. Lo que sucede es que el libro de pases ya está cerrado y sorprende que no haya algún anuncio oficial de parte del club español.

Ante esto, el que dio detalles de como va la transferencia del jugador es Manuel Barreto, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. El ex DT interino de la bicolor conoce muy bien al defensa desde que era trabajador de Universitario y luego como DT lo llevó con Perú para los amistosos en Rusia. Confía en su potencial, pero aún nada esta dicho. Esto es lo que dijo Barreto en L1 Max:

"Yo quiero mucho a 'Rafa' desde que llegó por primera vez a la U, lo lleve a Rusia con la delegación. Espero que se pueda cerrar (su fichaje), porque no está cerrado del todo Hay una demora, unos temas para el transfer final. Ayer se ha cerrado el libro de pases, entonces no sé si se ha logrado hacer a tiempo".

Video: L1 Max

¿Qué pasará con Guzmán?

El mismo Manuel Barreto confirmó que aún nada está dicho y que sería una pena que no se concrete, por la carrera de Rafael Guzmán y Universitario. Seguro en las próximas horas habrá más novedades. El defensa cumplió 18 años hace unos días y no tendría problemas en viajar a España para continuar en ascenso.

Durante este tiempo Rafael Guzmán ha venido entrenando junto con el resto del plantel de Universitario en la pretemporada y ojo que es del gusto de Javier Rabanal. De no irse al extranjero, el defensa podría quedarse para la Liga 1 y Copa Libertadores.