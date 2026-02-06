Universitario confirmó bajas importantes para los próximos partidos: "Tres futbolistas"

Universitario de Deportes inició la Liga 1 2026 con una victoria como locales ante ADT, pero para su visita ante Cusco FC no podrá contar con sus figuras. El club merengue confirmó quiénes son los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria y se perderán, por lo menos, la próxima fecha por el torneo local.

Aunque los hinchas esperaban contar con todo el plantel para el duelo ante Cusco FC, lo cierto es que no será así. El equipo de Javier Rabanal jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con notables ausencias. Ahora, Javier Rabanal tendrá que ingeniárselas para encontrar a los reemplazantes y encontrar al equipo ideal de cara a un importante encuentro con un serio candidato al título.

Universitario confirma las bajas de tres futbolistas

A través de un comunicado publicado en su página web oficial, Universitario de Deportes comunicó a la hinchada sobre las lesiones de Andy Polo, Edison Flores y José Rivera. "El cuerpo médico de la institución viene realizando el seguimiento correspondiente y supervisa de manera permanente el proceso de recuperación de los tres futbolistas", señalaron.

A pesar de que no se confirmó el tiempo estimado de ausencia, ninguno de estos tres jugadores formarán parte de la convocatoria para el próximo cotejo por el campeonato nacional. En los próximos días se estaría anunciando cuántas fechas se perderán. A continuación, revisa la lista completa de convocados para enfrentar a Cusco FC por la Liga 1.

Universitario vs Cusco FC: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Cusco FC vs Universitario se jugará el sábado 7 de febrero desde las 20:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Además, este cotejo se podrá ver a través de la señal de L1 MAX en Movistar TV, DirecTV, Win y otras operadoras a nivel nacional.