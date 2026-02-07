- Hoy:
Reconocido medio boliviano impacta con rotundo comentario sobre Viscarra: "Se lesionó y..."
Diez.bo de Bolivia no se guardó nada y lanzó un firme mensaje tras hacerse oficial la lesión del portero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra en plena temporada.
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima tendrá más que un dolor de cabeza en sus próximos partidos ya que a las bajas conocidas, se acaba de sumar la del portero blanquiazul, Guillermo Viscarra, quien estará ausente por hasta 3 a 5 semanas tras presentar un desgarro de segundo grado. Bajo ese contexto, la prensa boliviana no tardó en reaccionar a dicha noticia.
PUEDES VER: Edwin Cardona, voceado en Alianza Lima, se rindió en elogios por figura blanquiazul: "Mi bebé"
Prensa boliviana dejó firme comentario sobre Guillermo Viscarra tras lesión
En esta ocasión, Diez.bo lamentó la lesión que sufrió el guardameta de 32 años, razón por la cual, evidenciaron su preocupación con que pueda perderse el repechaje del cuadro 'Altiplánico' a disputarse en el mes de marzo.
"Viscarra se lesionó y encendió las alarmas en Alianza Lima y la selección"; señalaron. Cabe resaltar que, el equipo liderado por el técnico Óscar Villegas jugará esta instancia contra Surinam pensando en forzar el choque contra Irak en la siguiente llave de la repesca internacional rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.
Prensa boliviana se pronunció tras lesión de Guillermo Viscarra
La vital ausencia de 'Billy' Viscarra también ocasiona cierta incertidumbre sobre cómo le irá a los dirigidos por Pablo Guede a nivel local y en la etapa preliminar de la Conmebol Libertadores 2026, por lo que, Diez.bo indicó que los íntimos tendrán que mentalizarse en salir airosos pese a la baja de uno de sus elementos más importantes en el once titular.
"La lesión genera preocupación en el entorno de la selección boliviana, ya que el próximo 26 de marzo La Verde disputará el repechaje ante Surinam en México, y en caso de avanzar enfrentará a Irak. Viscarra es uno de los habituales convocados por el seleccionador Óscar Villegas, por lo que su evolución será seguida de cerca", acotó el medio extranjero.
¿Hasta cuándo es el contrato de Guillermo Viscarra en Alianza Lima?
El experimentado portero boliviano tiene vínculo con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Su llegada a La Victoria se dio desde comienzos de la temporada 2025.
