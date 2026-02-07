Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver la Liga 1

Se viene el partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, este domingo 8 de febrero, a partir de las 18:00 hora local, en duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules quieren levantar cabeza tras su revés ante 2 de Mayo en Paraguay por Copa Libertadores y necesitan una victoria para confirmar su inicio auspicioso en el certamen local, donde se estrenó con victoria en Huancayo.

Alianza Lima ganó en Huancayo durante la fecha 1. Foto: Club Alianza Lima.

Se sabe Pablo Guede no podrá contar con Guillermo Viscarra, Esteban Pavez, Jesús Castillo y Josué Estrada, quienes sufren diferentes lesiones. Se esperan las reapariciones de Luis Advíncula y Luis Ramos.

¿Cómo llega Comerciantes Unidos?

Por su parte, los dirigidos por Claudio Biaggio debutaron con triunfo en la Liga 1 2026 tras haber vencido por la mínima diferencia a CD Moquegua en Cutervo, por la primera fecha.

Comerciantes Unidos quiere dar la sopresa en Matute. Foto: Comerciantes Unidos - Oficial

Las 'Águilas cutervinas' quieren ahora dar el golpe en Matute, un escenario donde nunca pudieron ganar en su historia: suman tres empates y cinco derrotas en sus visitas al coloso victoriano.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: horarios

Repasa horarios para seguir el encuentro de acuerdo a tu país de residencia.

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00

México: 17:00

Estados Unidos: 18:00 (Nueva York y Miami) y 15:00

España: 00:00 (del lunes 9)

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: ¿Dónde ver?

El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos será transmitido por L1 MAX, canal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win, TV, entre otros.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: ¿Qué canal transmite?

Conce los canales en los que puedes sintonizar L1 MAX de acuerdo al operador de TV paga con el que cuentes. Recordemos que desde este 2026, Movistar TV sumó a este canal a su parrilla de programación.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: cómo ver ONLINE por internert

También puedes seguir el encuentro Alianza Lima vs Comerciantes ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App (antes Movistar Play), DGO, Fanatiz, Zapping, entre otros. Eso sí, debes tener un plan contratado con el operador de TV o pagar una suscripción exclusiva para contar con la aplicación.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 4-0 Comerciantes | Clausura 2025

Comerciantes 0-1 Alianza Lima | Apertura 2025

Comerciantes 1-3 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 5-1 Comerciantes | Apertura 2024

Comerciantes 1-0 Alianza Lima | Clausura 2018

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como muy favorito para imponerse a Comerciantes Unidos en Matute, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar.

Casas Alianza Lima Empate Comerciantes Betsson 1.16 6.60 15.50 Te Apuesto 1.24 5.85 13.97 Olimpo 1.20 6.40 15.00 Apuesta Total 1.24 6.20 13.00 Betano 1.24 5.90 12.50

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Comerciantes Unidos: Matías Córdoba; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Daniel Lino; Carlos Correa, Alexis Ariasm Wilter Ayoví, Rodrigo Vilca; Josuee Herrera y Matías Sen.