¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, canal de TV y dónde ver partido de Liga 1?

Alianza Lima volverá a presentarse ante su gente para disputar el duelo por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro blanquiazul recibirá a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva, en un duelo pactado para este domingo 8 de febrero desde las 6.00 p. m. en el horario peruano.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos está programado para este domingo a las 6:00 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios según tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8:00 p. m.

México: 5:00 p. m.

Estados Unidos: 7:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 4:00 p. m. (Los Ángeles)

España: 12:00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se podrá ver en directo a través de L1 MAX, señal disponible en distintos operadores como Movistar, Claro TV, Best Cable y DirecTV. Asimismo, estará accesible de manera online por medio de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima llega a este encuentro con la intención de prolongar su buen arranque en el torneo local, luego de superar a Sport Huancayo en la fecha inaugural. Además, será su primera presentación oficial del año en Matute, un factor que añade un condimento especial para el equipo dirigido por Pablo Guede, quien pese a contar con algunas ausencias, dispone de un plantel importante.

Sin embargo, el cuadro 'blanquiazul' buscará dejar atrás el tropiezo sufrido en su debut por la Copa Libertadores, donde cayó por la mínima diferencia frente a 2 de Mayo en el partido de ida de la Fase 1.

Del otro lado, Comerciantes Unidos también llega con confianza tras imponerse 1-0 a CD Moquegua en Cutervo durante la primera fecha del Apertura. El gol de Rodrigo Vilca le permitió al elenco de las ‘águilas’ iniciar el campeonato con tres puntos y soñar con dar el golpe en Lima.