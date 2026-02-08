0
Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1

Alianza Lima y las 7 sensibles bajas que tendrá para jugar con Comerciantes Unidos en Matute

¡Atención! Pablo Guede, técnico de Alianza Lima no podrá contar con 7 figuras importantes para recibir a Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026.

Solange Banchon
Alianza Lima presenta importantes bajas para enfrentar a Comerciantes Unidos
Alianza Lima presenta importantes bajas para enfrentar a Comerciantes Unidos
Alianza Lima se enfrentará a Comerciantes Unidos HOY domingo por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 en el Estadio de Matute. Los íntimos buscarán hacer respetar su localía frente a los cajamarquinos con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Alineaciones Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Bajas de Alianza Lima para enfrentar a Comerciantes Unidos

Sin embargo, los victorianos llegarán a esta cita con bajas importantes como las de Guillermo Viscarra, Carlos Zambrano, Josué Estrada, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Esteban Pavez, y Fernando Gaibor.

Alianza Lima

Bajas de Alianza Lima para jugar con Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

En el caso del portero boliviano, presenta un "desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho", por lo que estará ausente un promedio de 3 semanas. Por su parte, Estrada, y Archimbaud, atraviesan molestias musculares, y están en fase de recuperación.

A su vez, el mediocampista Jesús Castillo padece de una tendinitis en la rodilla derecha; escenario que lo va a alejar de las canchas un aproximado de 3 a 8 semanas. Mientras que, el volante chileno Esteban Pavez sufrió un esguince de grado I, post duelo contra 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026.

Con relación al defensa Carlos Zambrano, actualmente está separado de manera indefinida del plantel y viene solucionando su situación contractual, por lo que no es considerado para aquel encuentro.

Finalmente, el futbolista ecuatoriano Fernando Gaibor, también será baja para el entrenador Pablo Guede, ya que venía atravesando una molestia muscular y a poco del partido, el comando técnico prefirió no arriesgarlo, pensando en el duelo de vuelta contra el 'Gallo Norteño' por el torneo Conmebol.

No olvides revisar tu agenda deportiva

