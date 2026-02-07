Alineaciones Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Guede alista inédito once para ganar en Matute

Alianza Lima ya pasó la página tras la derrota ante 2 de Mayo y de manera momentánea se enfoca en el partido de este domingo ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. En la actualidad, los dirigidos por Pablo Guede presentan importantes bajas, motivo por el cual, el estratega argentino alista un once renovado.

Alineación de Alianza Lima:

Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero .

A comparación del reciente duelo por el torneo Conmebol frente al 'Gallo Norteño', el conjunto victoriano saldrá al campo con una formación en la que estén sus habituales futbolistas titulares. La principal novedad desde el vamos será el 'Rayo' Luis Advíncula, quien logró recuperarse de una lesión, al igual que Luis Ramos.

En el arco, Alejandro Duarte será el reemplazo del boliviano Guillermo Viscarra. 'Billy' padece de un desgarro muscular, que lo alejará de las canchas por algunas semanas. La línea de 4 será con Huamán, Antoni, Garcés, y el popular 'Bolt' por la otra banda. Asimismo, considerando el clásico sistema táctico de Guede, Gianfranco Chávez volverá a tener la función de único ancla.

Eryc Castillo apunta al titularato con Alianza Lima ante Comerciantes Unidos

Mientras que, otro de los regresos más esperados será la de Jairo Vélez, Alan Cantero, Kevin Quevedo, la 'Culebra', Eryc Castillo y como '9' principal, el capitán Paolo Guerrero. Pablo Guede no dejará nada al azar y está totalmente convencido de recuperarse tras la derrota ante 2 de Mayo en la caldera de Matute.

Alineación de Comerciantes Unidos:

Matías Córdoba, Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Daniel Lino, Carlos Correa, Josuee Herrera, Wilter Ayoví, Alexis Arias, Rodrigo Vilca, Matías Sen.

A su vez, Comerciantes Unidos vendrá a Lima con la misión de tratar de lucharle de igual a igual a los blanquiazules. Al igual que el elenco íntimo, las 'Águilas de Cutervo' ganaron en su debut en el Torneo Apertura 2025 ante CD Moquegua con el tanto de Rodrigo Vilca. El ex Universitario es uno de los refuerzos que presenta el equipo cajamarquino y apunta a ser figura en este cotejo.

Comerciantes Unidos busca dar la sorpresa ante Alianza Lima en Matute

Tras el último ensayo, el técnico Claudio Biaggio apostaría por colocar el mismo once que viene de imponerse de visita frente a la 'Fuerza del Sur'. El entrenador está convencido que el plantel llegará bastante motivado al compromiso.