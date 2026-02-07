Prensa chilena apunta contra futbolista de Alianza Lima con fuerte comentario: "Para el olvido"

Alianza Lima ha sido noticia local e internacional con todo lo que viene aconteciendo en la interna de la escuadra blanquiazul. De hecho, uno de los medios en pronunciarse fue la chilena, que muy aparte de hablar de lo que ocurre en el club de La Victoria, decidió apuntar con un futbolista de jerarquía.

Prensa chilena apunta contra futbolista de Alianza Lima

Resulta, que el medio ADN de Chile no fue ajeno a lo que ocurrió con un ex Colo Colo como Esteban Pavez. Y es que el mediocampista tuvo su debut con camiseta de Alianza Lima en la Copa Libertadores. El experimentado jugador no tuvo un gran estreno, ya que en el complemento terminó lesionado en lo que fue la derrota ante 2 de Mayo.

Es por ello, que la prensa chilena catalogó de "un estreno para el olvido" para Esteban Pavez, quien sufrió un esguince de primer grado al ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. De esta manera, el mediocampista será baja por un tiempo aún no determinado.

"Se confirma la peor noticia para Esteban Pavez en Alianza Lima. Esteban Pavez tuvo un estreno para el olvido con la camiseta de Alianza Lima. Tras su bullada salida de Colo Colo, el volante chileno fue titular en el duelo de ida ante 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores, pero su equipo cayó por 1-0 y salió lesionado por un fuerte golpe en la rodilla derecha en los 74'", se lee en el medio ADN de Chile.

Medio ADN de Chile informa sobre Esteban Pavez en Alianza Lima.

Alianza Lima y sus lesionados en este 2026

El inicio de temporada para Alianza Lima no ha sido del todo grato. Si bien alegró a hinchas con un triunfo heroico ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026, su estreno en Copa Libertadores no solo conllevó a una derrota, sino a una extensa lista de jugadores lesionados:

Esteban Pavez

Guillermo Viscarra

Josué Estrada

Jesús Castillo

Jean Pierre Archimbaud

Luis Ramos*

Luis Advíncula*

*En el caso de estos futbolistas, ya vienen trabajando con el equipo y están en su etapa de recuperación para comenzar a sumar minutos con Alianza Lima. Dentro de esta lista de lesionados, es preciso agregar tres ausencias más del primer equipo como Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.