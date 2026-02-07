Adrián Arregui, ex Alianza Lima, es noticia en Argentina por grosero error en Temperley - VIDEO

Uno de los jugadores que trae recuerdos en la mente del hincha de Alianza Lima es Adrián Arregui. El centrocampista argentino llegó a tienda blanquiazul en la temporada 2024, pero terminó saliendo de la institución luego de una temporada con muchas lesiones y ausencias en partidos claves.

Adrián Arregui cometió grosero error en Temperley

Luego de su paso en Alianza Lima, Adrián Arregui llegó a un acuerdo con Temperley para seguir su carrera profesional en su tierra natal. Sin embargo, en este inicio del 2026 ha sido protagonista de un error que los hinchas de su equipo no lo perdonan por significar una eliminación temprana en la Copa Argentina.

Resulta, que afrontó una de las rondas de la Copa Argentina 2026 en el que se midió ante Barracas Central en un choque a partido único. El equipo de Arregui ganaba 2-0 en la primera parte, pero luego el rival lo igualó para forzar los penales. En la última ejecución de Temperley, el ex Alianza Lima tomó el esférico, en el que necesitaba convertir para que sueñen con la clasificación.

Sin embargo, Adrián Arregui remató el balón e impactó al travesaño para que todo Barracas Central celebre y el exmediocampista de Alianza Lima sufra esta situación que desilusionó a los seguidores de Temperley. Mal momento para el pivote que ahora deberá concentrarse en pelear el ascenso a lo largo del 2026.

(VIDEO: TyC Sports)

Números de Adrián Arregui con Alianza Lima

Durante toda su estadía en el 2024, Adrián Arregui afrontó 25 partidos con Alianza Lima entre Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Registró dos goles y una asistencia en 1701 minutos. Recibió 5 tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en la temporada.