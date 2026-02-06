Hinchas del Sakaryaspor apuntan contra el fichaje de Sergio Peña: "Los extranjeros..."

En medio del proceso de investigación tras la denuncia de una joven argentina de 22 años, Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano fueron separados de Alianza Lima. Ahora, estos tres futbolistas están buscando resolver su futuro a nivel profesional y el primero en anunciar su nuevo club fue Peña. A su llegada, la afición del Sakaryaspor hicieron saber la valoración que le dan al fichaje del futbolista de 30 años.

Sergio Peña dejó Alianza Lima en medio de la delicada situación donde también están involucrados Trauco y Zambrano. Su segunda etapa en el club blanquiazul pasará a la historia como uno de los peores regresos. Tras haber regresado al fútbol peruano después de casi diez años, no pasó mucho tiempo para que vuelva al extranjero, pero esta vez por obligación.

Hinchas de Sakaryaspor apuntan contra fichaje de Sergio Peña

Tras confirmarse su llegada al Sakaryaspor y ser presentando en rueda de prensa junto a los directivos del club de Turquía, los hinchas del nuevo equipo de Sergio Peña no dudaron en compartir opiniones sobre el rendimiento del jugador peruano y qué tanta expectativa tenían.

A través de las redes sociales, se destacó uno que decía: "¿Por qué los extranjeros en los comentarios se burlan de ello?". Esto fue porque en la publicación del anuncio de la llegada de Sergio Peña, varios personas fueron a recordarle la denuncia que está en curso a raíz del acto de indisciplina en la pretemporada de Uruguay.

Sergio Peña es nuevo jugador del Sakaryaspor.

Sin embargo, también habían quienes mostraban su apoyo hacia el ex Alianza Lima. "Sergio Peña es un muy buen fichaje", "Un chico de calidad, hicimos un buen trabajo", "Tengo muchas esperanzas puestas en Peña por alguna razón", se alcanza a leer en X.

Sakaryaspor lucha perder la categoría

Además del fichaje de Sergio Peña, el Sakaryaspor también anunció la llegada de otros jugadores con el objetivo de no descender. El equipo turco está en los últimos puestos de la segunda división y de no reencontrarse con la victoria, perdería la categoría. En la liga son 20 equipos y el equipo de Peña se encuentra en el puesto 18.