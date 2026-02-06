DT de Comerciantes Unidos y su firme concepto sobre el duelo ante Alianza Lima: "Encuentro..."

Alianza Lima y Comerciantes Unidos se preparan para disputar el duelo por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. Desde la previa, el técnico del cuadro visitante, Claudio Biaggio, tuvo palabras sobre cómo ve el encuentro que sostendrá en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

Claudio Biaggio, DT de Comerciantes Unidos, dio rotundo calificativo al duelo ante Alianza Lima

En una entrevista con Radio Exitosa, el entrenador de Comerciantes Unidos, Biaggio, fue preguntado sobre su opinión acerca del enfrentamiento contra Alianza en la antesala del importante partido.

El entrenador argentino calificó al encuentro como importante, pero que solo sirve para sumar experiencia a su equipo de cara a lo que afrontará en la Liga 1 del 2026.

“Estamos listos para hacer un gran partido. Sabemos las dificultades que pueden llegar a tener ellos con todo lo que les está pasando, pero tenemos que hacer nuestro partido. Es un encuentro importante para nosotros, para seguir creciendo como equipo y nada más”, afirmó.

Además, mencionó que quizás uno de los puntos débiles de Alianza Lima sea el mal momento que viene atravesando debido a las indisciplinas y comenzar perdiendo en la Copa Libertadores.

"Después veremos al final si podemos lograr el objetivo, que es tratar de sacarle un punto o ganar el partido. Siempre uno, como entrenador, aspira a que el equipo haga un buen partido y gane, pero el rival también es difícil, un rival con jerarquía", finalizó.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Fecha y Hora

Alianza Lima y Comerciantes Unidos se enfrentarán el domingo 8 de febrero a las 15:00 p. m. (hora Perú) en Matute por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro íntimo buscará la victoria para reivindicarse y lograr óptimos resultados en el partido contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores.