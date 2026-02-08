- Hoy:
Mateo Antoni comete grave error y Wilter Ayoví anotó el empate de Comerciantes ante Alianza
Mateo Antoni no logró controlar el balón en su área, lo que permitió a Wilter Ayoví anotar el gol de empate para Comerciantes Unidos contra Alianza Lima.
Alianza Lima terminó ganando el primer tiempo del duelo ante Comerciantes Unidos, jugado en el Estadio Alejandro Villanueva; sin embargo, en el inicio de la segunda mitad, un grave error de Mateo Antoni permitió que el delantero ecuatoriano Wilter Ayoví anotara el gol del empate 1 a 1.
Wilter Ayoví anotó el 1-1 de Comerciante Unidos ante Alianza Lima tras error de Mateo Antoni
A los 46 minutos del segundo tiempo, Wilter Ayoví le gana el vivo a Mateo Antoni y pudo anotar el gol del empate 1 a 1 en el Estadio Alejandro Villanueva.
Por sorpresa para todos los hinchas íntimos, el error del defensor uruguayo se da luego de que un futbolista de Comerciantes Unidos lanzara un balón al área de Alianza y este no supiera despejar, hasta el punto de ser adelantado por el goleador ecuatoriano.
Video: L1MAX
Ayoví, quien busca ser uno de los goleadores de la Liga 1, anotó su primer gol en el fútbol peruano, mientras que Antoni mostró en su rostro una expresión de preocupación por haber cometido un error.
Para mala fortuna de Comerciantes Unidos, Wilter Ayoví salió lesionado del encuentro después de anotar y celebrar el tanto del empate en Matute.
Mientras tanto, los jugadores de Alianza Lima brindaron su apoyo total a Mateo Antoni para que se recupere anímicamente y pueda seguir jugando un buen partido.
