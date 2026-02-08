¡Llegó el primero! Renzo Garcés marcó golazo para el 1-0 de Alianza Lima en Matute

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, y sigue pisando firme en la Liga 1 debido a que comenzó ganando 1-0 gracias a un gran gol de cabeza por parte de Renzo Garcés. Los blanquiazules quieren seguir sumando de a tres para salir campeones nacionales.

Con el objetivo de levantar el título a final de campaña, los íntimos continúan sumando puntos y hacerlo en casa es sumamente importante. Luego de la dura derrota en Paraguay por la Copa Libertadores 2026, ante 2 de Mayo, los de Matute quieren lavarse la cara y por ello salieron con todo ante los de Cutervo.

Bajo esa premisa, cuando faltaban pocos minutos para que termine le primer tiempo, Eryc Castillo desbordó muy bien por izquierda y metió un potente centro que encontró la cabeza de Renzo Garcés, decretando así el 1-0 de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, la alegría no fue eterna debido a que en el segundo tiempo los de Cutervo encontraron el empate por medio de Wilter Ayoví, quien silenció todo Matute con una espléndida anotación. Los hinchas de inmediato se mostraron sumamente incómodos debido a que con esto podrían comenzar a alejarse en el Torneo Apertura.

Próximo partido de Alianza Lima

Recordemos que Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 11 de febrero desde las 19.30 horas de Perú. Asimismo, la transmisión será mediante la señal de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.