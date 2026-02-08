0
Luis Blancas
Futbolista se fue de Alianza Lima para unirse a importante torneo en Paraguay | Composición: Líbero
Alianza Lima se prepara para afrontar la Liga Femenina Peruana; sin embargo, en medio de su pretemporada, la futbolista Mía León tendrá que dejar el club íntimo para unirse a la selección peruana Sub-20 y disputar el Sudamericano de su categoría que se está llevando a cabo en Paraguay.

Futbolista se fue de Alianza Lima y ahora jugará importante torneo en Paraguay

Según informó 'Talento', la agencia que representa oficialmente a Mía García, la futbolista de Alianza tendrá que hacer sus maletas para ir rumbo a Paraguay a defender a la selección peruana en el Sudamericano Sub-20.

"Estamos felices de anunciar que Mía García, futbolista de Alianza Lima, ha sido convocada por la selección peruana al Sudamericano Sub-20 que se realiza en Paraguay. La 'zurda' de 16 años se integra al plantel", afirmaron.

mia leon seleccion peruana alianza lima

Mía León dejó Alianza Lima para unirse a la selección peruana Sub-20 organizado en Paraguay.

La decisión del técnico de la Sub-20 de Perú, Gastón Camargo, se debe a la lesión de Ana Lucía Deletre, quien ahora estará fuera y se espera una pronta recuperación de la francesa-peruana.

La selección peruana Sub-20 compite el Sudamericano realizado en Paraguay

Bajo el mando del entrenador Camargo, la selección peruana femenina Sub-20 viene disputando el Sudamericano de su categoría con el objetivo principal de clasificar a la Copa Mundial organizada en Polonia.

En la primera fecha del certamen, Perú venció 2-0 a Bolivia en un gran partido de la futbolista de Alianza Lima, Lupita Rodríguez.

En la segunda jornada, el equipo femenino de la Blanquirroja no tuvo acción, ya que le tocó descansar. Ahora se prepara para enfrentar la tercera ronda contra la selección argentina.

Si el equipo peruano desea clasificar al Mundial Sub-20 de Polonia 2026, deberá quedar entre los cuatro mejores del Sudamericano, que en la actualidad se está disputando en Paraguay.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

