Leao Butrón reveló qué salvó a Alianza Lima del descenso en 2020: "Así de simple"

Alianza Lima es uno de los clubes históricos del Perú que, a lo largo de su trayectoria, ha experimentado un descenso. En el año 2020 estuvo al borde de su segunda baja, pero debido a cuestiones administrativas, esto no se concretó. Ahora, seis años después, Leao Butrón reveló lo que realmente salvó al club blanquiazul de descender a la Liga 2.

Leao Butrón rompió su silencio y reveló qué salvó a Alianza Lima del descenso en 2020

En la conversación con el periodista Carlos Univazo Copello, Butrón fue consultado directamente sobre si Alianza descendió o no en el 2020. Además, se tomó el tiempo de revelar qué fue lo que salvó al cuadro íntimo para permanecer en la primera división.

Para el arquero íntimo en esa temporada, los blanquiazules no descendieron, ya que en los registros oficiales no aparece como tal. Sin embargo, queda claro que fueron muy soberbios al pensar que esa tragedia no sucedería.

"Si vas a los registros de la FPF, no saldrá que Alianza descendió ese año. Lo que tenemos que aceptar como aliancistas es que fuimos soberbios e irresponsables como institución. Porque yo sí lo veía (el descenso), los demás no", afirmó.

Además, reveló que si Carlos Stein no hubiese tenido tanta irresponsabilidad e informalidad en no cumplir con los pagos hacia sus futbolistas, quizás Alianza Lima sí podría decir que descendió, sin embargo eso los salvó.

Video: Carlos Univazo

"No nos dimos cuenta y se nos iban jugadores. Creo que no medimos esa situación. Técnicamente no lo hubo, pero si el fútbol peruano fuera transparente y se manejara como se debe manejar, obviamente hubiera pasado (el descenso). La irresponsabilidad y la informalidad nos salvó, así de simple", continuó.

"Más allá de lo administrativo. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar, no íbamos a descender porque iba a caer sobre Stein, que había tenido muchas infracciones", agregó.

Leao Butrón reveló lo que no le gusta que le digan los hinchas de Alianza Lima tras el 2020

Por otro lado, fue claro en aceptar que fue totalmente responsable del mal momento que vivió Alianza Lima en 2020, pero que no le agrada mucho que lo cataloguen como el capitán de ese entonces, pues no lo fue y también añadió que jugó muy poco.

"Fue muy duro. Acepto mi responsabilidad y la asumo, pero de la misma manera que cualquier otro. Lo que no acepto, y nunca lo haré, es que la gente me llame capitán cuando no lo era ese año. Jugué poco, participé en la Libertadores, al principio y al final", concluyó.