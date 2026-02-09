Mr. Peet dio dura opinión sobre Mateo Antoni tras terrible error ante Comerciantes Unidos: "No puede..."

Alianza Lima es uno de los equipos con mayor posibilidad para salir campeón este 2026, por lo que no puede permitirse cometer errores en partidos de local. El último enfrentamiento ante Comerciantes Unidos pudo haberles costado caro tras la equivocación de Mateo Antoni que su nula intervención permitió el gol del rival. El comentarista deportivo, Mr. Peet fue claro al respecto.

Como parte de la fecha 2 del Torneo Apertura, Alianza Lima se enfrentó a Comerciantes Unidos y aunque parecían tener el partido controlado, el gol de Wilter Ayovi generó desesperación entre la hinchada y también en los jugadores. Finalmente, el penal anotado por Paolo Guerrero aseguró los tres puntos para el elenco blanquiazul.

Mr. Peet dio dura opinión sobre Mateo Antoni

Mateo Antoni ha tenido experiencia en el fútbol uruguayo y argentino antes de su llegada a la Liga 1 de Perú. A sus 22 años es titular indiscutido en el equipo de Pablo Guede, pero un error puede costarle caro y más estando en uno de los clubes referentes del torneo nacional. En el partido ante Comerciantes Unidos se vio reflejada la poca experiencia que tiene, por lo que Mr. Peet no dudó en resaltar lo que debe mejorar.

"Lo que tiene que entender Antoni es que tiene que tener la misma actitud los 90, 95 o 100 minutos y no se puede menospreciar al equipo rival. Hoy Antoni se sobró. Lo deja reaccionar a Ayovi cuando el que está cerca a la pelota es Antoni", explicó el comentarista deportivo.

Mateo Antoni llegó a Alianza Lima para lograr a alcanzar los objetivos este 2026 tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Anteriormente, el uruguayo jugó en Liverpool, Nacional y Argentinos Juniors.