Paolo Guerrero calienta el partido contra 2 de Mayo en Matute por con duro calificativo: "Va a ser..."

Para el partido ante Comerciantes Unidos por la Liga 1, Pablo Guede presentó un equipo renovado y con cambios necesarios. Al elenco blanquiazul le costó sacar el partido adelante y se espera un desarrollo similar ante 2 de Mayo en la vuelta por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. En la previa del encuentro, Paolo Guerrero se refirió al próximo rival de Alianza Lima.

Frente a su hinchada y con la presión de voltear el resultado, Alianza Lima buscará el partido ante 2 de Mayo desde el primer minuto de partido. Paolo Guerrero, referente del cuadro íntimo, señaló que será un rival duro y que salga a jugar con el marcador a favor, por lo que esperan contar con el apoyo de la hinchada.

Paolo Guerrero habló sobre 2 de Mayo por la Libertadores

Este miércoles 11 de febrero, Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en un partido decisivo y sumamente importante si lo que buscan es seguir compitiendo a nivel internacional, tal y como lo hicieron el año pasado. Esta vez, el obstáculo es el equipo paraguayo que ganó el partido de ida por 1-0.

Ante esto, Paolo Guerrero no titubeó y se refirió al rival que estarán recibiendo en el estadio Alejandro Villanueva. El 'Depredador' explicó que espera un planteamiento similar al de Comerciantes Unidos.

"Yo creo que va a ser lo mismo (sobre cómo jugó Comerciantes Unidos). El otro equipo va a tener las mismas actitudes del rival de hoy, pero tenemos que jugar con eso. El hincha tiene que ser paciente como el día de hoy, eran 5 atrás, había pocos espacios", expresó.

(Video: Jax Latin Media)

El partido entre Alianza Lima ante 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero desde las 19:30 horas y se podrá ver a través de la señal de ESPN o Disney Plus vía streaming.