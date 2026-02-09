Campeón con Universitario apunta a que Alianza Lima le remontará a 2 de Mayo: "Con calma..."

0
Alianza Lima tiene una misión y es vencer a 2 de Mayo para seguir avanzando en la Copa Libertadores. Un jugador que fue campeón con Universitario apunta a la remontada blanquiazul.

Wilfredo Inostroza
Campeón con Universitario cree que Alianza Lima le remonta a 2 de Mayo
Campeón con Universitario cree que Alianza Lima le remonta a 2 de Mayo | Foto: Universitario Oficial | Conmebol
Tras vencer con cierto sufrimiento a Comerciantes Unidos en Matute por Liga 1, Alianza Lima concentra toda su artillería para vencer a 2 de Mayo por Fase 1 de Copa Libertadores y así remontar el resultado adverso en la ida obtenido en Pedro Juan Caballero.

Justamente, un jugador que supo salir campeón con Universitario en 2025, aseguró que los blanquiazules deben hacer respetar la casa y darle vuelta al score, en el que está un gol por debajo.

Nos referimos a Jairo Vélez, que la campaña pasada jugó en la 'U' y para esta campaña fue refuerzo de peso de Alianza Lima, donde habitualmente viene siendo titular.

"Con calma trabajaremos el partido del miércoles. Estamos en casa y debemos hacerla respetar", dijo el ecuatoriano nacionalizado peruano, que ayer jugó los 90 minutos.

Jairo Vélez Alianza Lima

Jairo Vélez con camiseta de Alianza Lima.

Respecto a los goles que no pudo marcar el conjunto victoriano ante las 'Águilas cutervinas', el también exelemento de César Vallejo no está seguro si la ansiedad les está jugando en contra.

"No sé si hay presión, pero nos falta aprovechar mejor las situaciones para hacer goles. A veces se dan jugadas muy rápidas y eso pasa en el fútbol", agegó.

Jairo Vélez: equipos donde ha jugado

  • River (Ecuador)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Universidad Católica (Ecuador)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Atlante (México)
  • Cafetaleros (México)
  • U. César Vallejo (Perú)
  • Universitario (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

