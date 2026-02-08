Universitario de Deportes se quedó a poco de lograr un triunfo ante Cusco FC, tras cobrarse un polémico penal sobre la parte final del partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. En ese sentido, tras el empate, el administrador de la escuadra merengue Franco Velazco se pronunció de forma categórica.

Universitario tomará drástica medida tras igualdad con Cusco FC

Muy aparte de las declaraciones que brindó post encuentro, Velazco utilizó sus redes sociales para revelar la firme medida que tomará la institución crema luego del reciente resultado obtenido frente a los 'Guerreros Dorados' en la Ciudad Imperial. Asimismo, se mostró muy disconforme con la labor que mostró el juez principal y el encargado del VAR.

"Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario", comenzó señalando en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

Universitario presentará queja formal tras empate ante Cusco FC/Foto: X

Por consiguiente, el directivo del conjunto estudiantil confirmó que realizarán una "queja formal" ante la CONAR a fin de exigir la publicación de los audios del VAR y la claridad de las decisiones de la terna arbitral que vienen generando polémica.

"El día de mañana presentaremos la queja formal ante la CONAR, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. Es un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados, como ocurrió en el 2025", agregó.

"Los puntos ya los hemos perdido, sin embargo, queremos dejar constancia formal de lo ocurrido y evitar que este tipo de arbitrajes vuelvan a condicionar el desarrollo deportivo de la competencia", sentenció Franco Velazco.