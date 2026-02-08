Iván Colman, jugador de Cusco FC, lapidó a Universitario: "Ellos empatan o ganan por decisiones arbitrales"

Universitario consiguió adelantarse en el partido con el gol de Álex Valera, pero la ventaja duró hasta el minuto 90, cuando el árbitro Kevin Ortega pitó penal a favor de Cusco FC y Callejo anotó el empate final del encuentro. Al finalizar, ambas partes hicieron sus descargos, pero Iván Colman dio una dura opinión con respecto a las decisiones arbitrales que también han favorecido al tricampeón del fútbol peruano.

La polémica continúa entre el resultado final entre Cusco FC y Universitario. Ambos equipos compartieron puntos y todo a raíz de una decisión del árbitro principal. Aunque no se cambiará nada con respecto a posibles reclamos, lo cierto es que los jugadores no se midieron sobre sus opiniones y uno de ellos fue Iván Colman.

Jugador de Cusco FC apunta contra Universitario

En conversación con los medios de comunicación, Iván Colman, mediocentro de Cusco FC, fue claro y directo al referirse sobre los posibles beneficios que tiene Universitario de Deportes y, cuando eso ocurre, nadie tiene derecho a decir nada.

"El árbitro lo decidió así, empatamos y mucho del árbitro no se puede hablar. Ellos a veces empatan o ganar por decisiones arbitrales y nadie dice nada", expresó el argentino que sonó para reforzar a otros equipos de la Liga 1, pero finalmente no se reforzó.

(Video: Entre bolas)

Próximos partidos

En la fecha 2 de la Liga 1, Universitario de Deportes se estará enfrentando ante Cienciano como local el viernes 13 de febrero. Por su parte, Cusco FC buscará sumar tre spuntos ante UTC como visitantes.