Facundo Callejo habló tras empate ante Universitario con polémico penal: "Fue..."

0
Facundo Callejo, delantero de Cusco FC que anotó el empate ante Universitario, habló tras el resultado de la Liga 1 con polémico penal.

Francisco Esteves
Facundo Callejo habló sobre el empate con Universitario.
Universitario de Deportes tropezó en el Torneo Apertura 2026 y dejó escapar puntos en su visita a la ciudad imperial, ya que igualó 1-1 con Cusco FC con un polémico penal sobre la hora a favor de los dorados. Tras el pitazo final, Facundo Callejo habló sobre lo que fue el compromiso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la Liga 1.

El delantero argentino volvió a encontrarse con el gol en este arranque de temporada y se mostró muy emocionado al conversar con las cámaras de L1 MAX, pero no fue consultado sobre si fue o no pena máxima la falta cometida por Williams Riveros en los instantes finales del cotejo. El atacante únicamente habló del rendimiento de los suyos.

"Creo que fue justo el empate. Tuvimos dos o tres y ellos también. Falta efectividad", indicó en un inicio Facundo Callejo, señalando que la igualdad fue lo mejor para ambos clubes, ya que Universitario no fue superior del todo a Cusco FC, según la opinión del conocido goleador. Asimismo, se refirió a su reciente rendimiento.

"Me desespera no marcar, pero estoy tranquilo por volver a convertir", precisó. Finalmente, habló sobre si son candidatos o no al título este 2026. "Faltan fechas, estamos muy apresurados. Ahora los equipos ya nos conocen y van a tomar otros recaudos, pero bueno lo importante era sumar", sentenció el artillero de la Liga 1.

Próximo partido de Universitario

El próximo partido de Universitario será ante Cienciano en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 3 de la Liga 1, este viernes 13 de febrero desde las 20.30 horas de Perú. Asimismo, la transmisión estará a cargo de L1 MAX para el territorio nacional vía Movistar TV.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

