Ex Boca Juniors confirmó sondeo de Sporting Cristal para el 2026: "Tengo cláusula"

Uno de los clubes que sorprendió en el mercado de pases fue Sporting Cristal. El cuadro celeste se reforzó únicamente con futbolistas internacionales, pero ahora un jugador se ha pronunciado públicamente afirmando que el elenco del Rímac sondeó su pase para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal sondeó a ex Boca Juniors

Nos referimos a Iván Colman, actual mediocampista de Cusco FC que se formó en las menores de Boca Juniors y que ahora es una pieza clave en el elenco 'dorado'. En una entrevista al programa "Estudio Fútbol", el volante aseguró que hubo sondeo de parte de Sporting Cristal, así como de FBC Melgar. Si bien consultaron sobre su situación contractual, hizo hincapié a que no se llegó a presentar una oferta formal.

"¿Cerca de Alianza Lima, Universitario y Cristal? No. Que yo sepa no me llegó ninguna oferta concreta. Obviamente hubieron sondeos, nada más de eso. ¿Sondeos de quién? Melgar y también de Sporting Cristal, pero nada, nada más que eso. Sí, tengo cláusula (para negociar), pero estoy contento acá, vamos a jugar Copa y bueno más adelante se verá", manifestó Iván Colman.

(VIDEO: Estudio Fútbol)

Es claro que Sporting Cristal estuvo en la búsqueda de varios futbolistas, por lo que Colman era una de las alternativas. Sin embargo, el cuadro 'cervecero' optó por otras opciones y ahora ese plantel está conforme para la dirección deportiva y el mismo comando técnico que lidera Paulo Autuori.

De hecho, solo el combinado celeste llegó a un acuerdo con los futbolistas Juan Cruz González, Cristiano Da Silva y Gabriel Santana. Luego de ello, renovó a ciertos jugadores como Martín Távara, Rafael Lutiger, Leandro Sosa, entre otros. Ahora, el equipo 'bajopontino' espera cumplir cada uno de los objetivos, sabiendo que encadena 5 años sin celebrar título alguno.

¿En qué clubes jugó Iván Colman?

Boca Juniors

Argentinos Juniors

Aldosivi

Sportivo Luqueño

Quilmes

Cusco FC