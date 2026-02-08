Javier Rabanal, DT de Universitario, minimiza el empate ante Cusco FC por la Liga 1: "No ha sido..."

En la segunda fecha del campeonato nacional, Universitario tenía todo listo para llevar un gran triunfo en su visita a Cusco; sin embargo, Kevin Ortega pitó penal para los locales y el partido acabó en empate. Al término del partido, Javier Rabanal, DT de la 'U', rompió su silencio e hizo un llamado a la calma al no considerar este cotejo como el más importante.

DT de Universitario, minimiza empate ante Cusco FC

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, reveló su análisis del empate ante Cusco FC y sostuvo que el equipo tuvo claras chances de llevarse la victoria, pero también expresó que en el inicio del campeonato no se pueden adelantar a nada y no se siente preocupado por el resultado.

"El punto no me parece malo, pero sí que creo que hemos tenido para hacer más de un gol en el partido. Hemos tenido 4 clarísimas. Eso me deja también tranquilo porque si vamos a generar tantas ocasiones de gol vamos a hacer más de un gol y podemos ganar, pero sí es verdad que, si hubiésemos hecho ese segundo tanto, podríamos haber hecho otro enfoque del partido. No creo que haya sido el partido más importante. Esto recién está empezando. No me voy pensando que hemos perdido ni nada", señaló.

(Video: L1 MAX)

Kevin Ortega admitió que no fue penal

Tras el pitazo final, en zona mixta, el futbolista José Carabalí señaló que el juez del partido aceptó su fallo tras cobrar penal en los últimos segundos del partido. "La verdad no estuvo muy bien ubicado en la jugada, creo que es una acción que el VAR intuye, donde el mismo árbitro dijo que se equivocó ahora último, no sé por qué cobró penal", indicó para L1 MAX.

Univeristario de Deportes se estará enfrentando a Cienciano en la próxima fecha de la Liga 1. El partido se jugará en el Monumental de Ate y los cremas esperan volver al triunfo para no alejarse de los primeros lugares de la tabla. La programación indica que el encuentro se jugará el viernes 13 a las 20:30 horas.