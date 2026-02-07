¿Fue penal o no? La polémica falta de Riveros que sentenció el empate de la U ante Cusco FC

Universitario empató 1-1 ante Cusco FC en tierras cusqueñas. El primer gol del partido fue obra de Alex Valera, mientras que el empate de los locales llegó a través de Facundo Callejo. Este último gol llegó con polémica, pues fue un penal que el árbitro cobró tras la revisión del VAR. Para muchos no hubo falta, pero se sentenció la pena máxima y el argentino terminó anotando.

PUEDES VER: Diego Romero dio fuerte comentario sobre gol polémico de Cusco FC a Universitario: "Fue..."

La acción del penal en contra de Universitario

Lo que están cobrando es un supuesto empujón por la espalda de Williams Riveros. Por más que el paraguayo que le reclamó al árbitro Kevin Ortega, este hizo caso omiso y tras revisar los videos cobró el penal. Hasta Martin Pérez Guedes recibió una tarjeta amarilla por reclamar la supuesta falta del defensa. Aquí el video de la jugada y posterior cobro.

Video: L1 MAX

En redes sociales los hinchas de Universitario están calificando este cobro como un 'robo total' y ya vienen pidiendo al club que busquen una sanción en contra de Kevin Ortega. Lo más insólito es que el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX confirmó que el mismo árbitro habría confesado a los jugadores de la U que se habría equivocado en el cobro. Esto habría sido después del partido.

Lo único que podría hacer Universitario es solicitar los audios del VAR y que Kevin Ortega no vuelva a dirigir sus partidos, ya que el resultado ya está cerrado, el partido terminó 1-1 y ambos equipos se repartieron los puntos.

Williams Riveros sigue de malas

Reprobó su examen para obtener la nacionalidad peruana y ahora comete un penal que le terminó quitando el triunfo a Universitario. El tricampeón con los cremas está teniendo un año para el olvido, pero tiene el respaldo de la hinchada y esperan que tenga su revancha. En la próxima fecha de local, partido ante Cienciano, buscarán volver a sumar 3 puntos.