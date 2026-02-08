Rabanal dio categórica opinión sobre polémico penal en el Universitario vs Cusco: "El VAR..."

El partido entre Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 quedó envuelto en la polémica tras el dudoso penal sancionado por Kevin Ortega a favor de los cusqueños, una decisión que enojó a todo el plantel cremas. Tras ello, el técnico Javier Rabanal se pronunció en conferencia y dejó una firme opinión sobre la jugada.

Javier Rabanal dio categórica opinión sobre polémico penal en el Universitario vs Cusco

Una de los aspectos más criticados en esta fecha de la Liga 1 ha sido el desempeño arbitral, algo que quedó reflejado en el último empate de Universitario, cuando Kevin Ortega sancionó un polémico penal a favor de Cusco FC por una presunta falta de Williams Riveros. Una acción sobre la que se pronunció Javier Rabanal al finalizar el encuentro.

El estratega conversó con los medios en conferencia de prensa y, ante la consulta por el penal, evitó referirse directamente a la revisión del VAR al considerar que no había visto las imágenes de la jugada. Sin embargo, también reveló que durante la acción no entendía con claridad qué estaba revisando el juez del partido.

Video: L1 MAX

"Esto recién está empezando. No me voy pensando que hemos perdido ni nada. Del VAR no te puedo hablar porque no lo he visto. Es fácil hablar del arbitraje por decir cualquier cosa, no he visto otras imágenes. En vivo no sabía muy bien que estaba mirando y, al no ver otras imágenes, no te puedo dar otra opinión", señaló el técnico español.

Sin embargo, cabe señalar que durante la transmisión del partido, Gustavo Peralta informaba que Rabanal se quejaba constantemente por la decisiones que tomaba el árbitro, señalando que el nivel era muy bajo.

Kevin Ortega admitió error en el penal de Cusco FC

Durante la zona mixta, el jugador José Carabalí indicó que el propio Kevin Ortega le reveló a sus compañeros que cometió un error al validar el penal de Cusco FC sobre el final del partido. Una revelación que aumentó la polémica y el malestar de los hinchas.

"La verdad no estuve muy bien en la jugada, pero creo que es una jugada que el VAR lo intuye. Pero, a lo último el árbitro (Kevin Ortega) les dijo a unos compañeros que se equivocó, entonces no sé porqué cobró penal", señaló el ecuatoriano.