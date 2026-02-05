¡De malas! Alianza Lima anuncia lesiones de tres futbolistas claves e impacta a hinchas

En Alianza Lima el tema de las lesiones sigue dando de que hablar, esta vez el club sorprendió con el anuncio de tres futbolistas que no podrá jugar por algún tiempo. Se trata de Birka Ruiz, Adriana Lúcar y Heidy Padilla, jugadores del equipo femenino. Antes del inicio de la noche de su presentación, lanzaron la publicación a través de sus redes sociales.

Alianza Lima venció 3-1 a LDU en la Noche Blanquiazul Femenina, pero no pudieron jugar sus figuras. Quizás a la que más extrañaron fue a la delantera Adriana Lúcar. La goleadora histórica de Alianza Lima tiene una lesión en la rodilla y su fecha de regreso a las canchas aún es incierta. Por otro lado, se habla de que Heidy Padilla podría perderse todo el Apertura.

Parte médico de Alianza Lima

Situaciones similares está viviendo el plantel masculino, pues se viene de confirmar el esguince de Esteban Pavez en la rodilla y estará de baja entre 3 a 4 semanas. Además, vienen de no contar con Luis Advíncula, Jesús Castillo y Luis Ramos por lesión. Otro de los jugadores que lleva tiempo lesionado es Jean Pierre Archimbaud.

Lo que se viene para Alianza Lima

El equipo femenino viene de ser bicampeón tras ganarle a Universitario la final en 2025, ahora se han reforzado para buscar el tricampeonato. Este año no participarán en la Copa Libertadores, porque el cupo se lo llevaron los de la U al ser campeonas del Clausura. Las íntimas dirán presente en el torneo internacional para la temporada 2027.

Por el lado del equipo masculino, los de Pablo Guede se tendrán que preparar para su primer partido de local en la Liga 1 ante Comerciantes Unidos y a los días tendrán que recibir a 2 de Mayo para su revancha en la Copa Libertadores. Veremos si terminan saliendo victoriosos.