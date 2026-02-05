Alianza Lima vs Liga de Quito EN VIVO: sigue aquí la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Sigue aquí Alianza Lima vs Liga de Quito HOY, jueves 5 de febrero, desde el estadio Alejandro Villanueva, por la Noche Blanquiazul Femenina 2026. El encuentro se jugará a partir de las 20:30 horas y será transmitido por L1 MAX. Previamente el plantel principal será presentado ante toda la afición blanquiazul.

Alianza Lima vs Liga de Quito: previa del partido

Este será el primer examen en sociedad de las dirigidas por José Letelier, que vienen de conquistar los títulos de la Liga Femenina en 2024 y 2025, en ambas ocasiones ganándole la final a Universitario de Deportes.

Además de mantener la base de su plantel, el elenco victoriano ha sumado jales importantes como las nacionales Karla López, Odalys Rivas y Alondra Vílchez, además de las colombianas Geraldine Cardona María Marquinez, Estefanía González y también la delantera de nacionalidad india Manisha Kalyan.

Por su parte, las 'Guerreras' fueron subcampeonas de la Superliga de Ecuador y será un rival importante para el cuadro íntimo. Vienen a su aventura por la capital peruana con todas sus figuras.

Alianza Lima se enfrenta Liga de Quito por la Noche Blanquiazul Femenina.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Liga de Quito por la Noche Blanquiazul Femenina?

Repasa horarios para el inicio del partido de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 20:30

Bolivia y Venzuela: 21:30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30

México: 19:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Liga de Quito por la Noche Blanquiazul Femenina?

El partido será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros. Además puedes seguir ONLINE por las siguientes plataformas de streaming: L1 MAX, Movistar TV App (antes Movistar Play), DGO, Fanatiz y Zapping. Por YouTube lo puedes ver en el canal de YouTube de L1 MAX.

Entradas Alianza Lima vs Liga de Quito por Noche Blanquiazul Femenina

Para este encuentro se habiltaron tres tribunas del estadio Alejandro Villanueva: