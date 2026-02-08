¿Cancelado? MININTER emitió importante comunicado por partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Quedan pocas horas para dar inicio al enfrentamiento entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Los blanquaizules recibirán a los de Cutervo en el Estadio de Matute, donde buscarán una victoria que los lleve a la cima de la tabla. Sin embargo, previo al partido el Ministerio del Interior (MININTER) publicó una importante resolución sobre el encuentro de la Liga 1.

Lejos de representar una mala noticia o la cancelación del partido de Alianza Lima, el MININTER resolvió otorgar todas las garantías para que el partido en el Estadio Alejandro Villanueva se desarrolle sin problemas. En ese sentido, también aprobaron el ingreso de banderolas alusivas al club, así como los instrumentos utilizados por los hinchas.

De esta forma, la fiesta estará totalmente asegurado para el partido y se espera un lindo ambiente en las tribunas del recinto de La Victoria, donde los blanquiazules deberán recuperar la moral de cara a la vuelta de la llave con 2 de Mayo.

"Más de 28 mil entradas ya fueron vendidas para el choque entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Matute. Asimismo, para este encuentro, el Ministerio del Interior autorizó el ingreso de banderolas e instrumentos musicales al recinto victoriano", informó el periodista Carlos Benavente.

Asimismo, según se logra apreciar en el documento, la entidad nacional decidió autorizar el ingreso de hasta 30,010 espectadores en las tribunas. Por lo que están a poco de vender todos los boletos para el partido.

Alianza Lima presenta 7 bajas para enfrentar a Comerciantes Unidos

En la previa del compromiso, se confirmó que la escuadra comandada por Pablo Guede no podrá contar con la presencia de varias de sus figuras. Se tratan de Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Esteban Pavez, y Fernando Gaibor. Estos jugadores se vienen recuperando de sus lesiones y no fueron incluidos en la lista de convocados.

Además, Carlos Zambrano sigue sin ser considerado del equipo tras haber sido separado de forma indefinida por el escándalo de indisciplina sucedido en la pretemporada. De hecho, la directiva viene trabajando en resolver su contrato.