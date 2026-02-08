0
DT de 2 de Mayo no se midió y lanzó fuerte comentario previo a la vuelta ante Alianza: "Hay un..."

Después del empate ante Cerro Porteño, el entrenador de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma lanzó un contundente mensaje en conferencia de prensa. ¿Qué dijo?

Solange Banchon
DT de 2 de Mayo se pronunció tras empate ante Cerro Porteño por la Liga Paraguaya 2026
2 de Mayo ya piensa en el partido de vuelta ante Alianza Lima este miércoles 11 de febrero por la Fase 1 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026 en Matute. El 'Gallo Norteño' llegará a este encuentro con un empate sin goles, por la reciente fecha de la Liga Paraguaya, frente a Cerro Porteño.

DT de 2 de Mayo dio rotundo mensaje previo al duelo ante Alianza Lima

Eduardo Ledesma, técnico del '2' se pronunció luego del choque contra el 'Ciclón de Barrio Obrero' y señaló sentirse satisfecho de la entrega que tuvieron sus dirigidos, sin embargo, evidentemente se pudo ver el cansancio físico que atraviesa el plantel, por su participación en el torneo Conmebol.

"Hay un desgaste importante en los chicos. Respondieron de muy buena manera a pesar de las variantes que tuvimos", manifestó el exfutbolista paraguayo para VsSports.

2 de Mayo vs Cerro Porteño

2 de Mayo empató sin goles ante Cerro Porteño

Consultado sobre la rotación de futbolistas, Ledesma respondió que su objetivo es que todos los integrantes del equipo puedan tener participación, y sobretodo oportunidad de sumar minutos a lo largo de la temporada.

"Trato que ningún jugador se sienta suplente. Me deja tranquilo que el equipo muestra crecimiento", añadió el estratega de 2 de Mayo.

Finalmente, Eduardo Ledesma fue bastante sincero y en base al desempeño que tuvo su equipo indicó que lo más justo era que se hubieran quedado con un triunfo. "Con todo el respeto que merece Cerro Porteño, merecimos haber ganado", sentenció.

