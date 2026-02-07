2 de Mayo alegra a su hinchada previo al partido con Alianza Lima: "Para fortalecer..."

A mediados de la semana entrante Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, y tras haber conseguido la ventaja 1-0 en la ida, ahora el elenco paraguayo sorprendió a su hinchada con una grata noticia que expuso mediante redes sociales.

Como sabemos, en el duelo jugado en Río Parapití, el 'Gallo Norteño' venció para sorpresa de toda Sudamérica debido a que los claros favoritos eran los blanquiazules. Por ello, el elenco de Paraguay necesita resistir en La Victoria para conseguir la clasificación histórica a la Fase 2 de la máxima cita internacional de la Conmebol. Y, previo a ello, sorprendió con una contratación.

"Álvaro Montiel, pedrojuanino de 21 años, es nuevo jugador del Gallo Norteño. Juventud, talento y entrega para fortalecer al equipo en esta nueva etapa. Bienvenido, Álvaro. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos con estos colores!", precisó 2 de Mayo, incorporando así a un nuevo elemento poco antes del encuentro con Alianza Lima.

2 de Mayo y su nuevo elemento.

Eso sí, es importante indicar que Montiel no podrá enfrentarse a los íntimos por la Copa Libertadores 2026 debido a que no fue previamente inscrito como indica el reglamento. El 'Gallo Norteño' podrá usar recién a su flamante fichaje si es que accede a la siguiente instancia, es decir para chocar contra Sporting Cristal en duelos de ida y vuelta.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, hora y canal de transmisión

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en Matute el próximo miércoles 11 de febrero desde las 19.30 horas de Perú, con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney Plus, si es que cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.