0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC

Fue delantero en Alianza y ahora destacó a Valera de Universitario: "9 fijo de la selección"

Un exdelantero de Alianza Lima no dudó en resaltar a Álex Valera de Universitario de Deportes como el único '9' de la selección peruana.

Luis Blancas
Se fue de Alianza Lima y ahora destacó a Álex Valera de Universitario como el único 9 de la selección peruana
Se fue de Alianza Lima y ahora destacó a Álex Valera de Universitario como el único 9 de la selección peruana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes tiene dentro de su plantilla a Álex Valera, delantero que durante su etapa en el club merengue fue determinante para que los cremas se coronen tricampeones del fútbol peruano. Por ello, Johan Fano, exjugador de Alianza Lima, no dudó en destacarlo como el 9 fijo de la selección peruana para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano tras indisciplina y denuncia

PUEDES VER: Alianza Lima tomó decisión sobre Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente

Ex delantero de Alianza Lima destacó a Álex Valera de Universitario como el único 9 de la selección peruana

En la conversación con el programa "Campeonísimo" de PBO Radio, Fano fue consultado sobre los delanteros que están actualmente en el radar de Mano Menezes y que podrían ser utilizados como '9'.

Ante esta consulta, Johan Fano destacó a Álex Valera y a Luis Ramos como los dos únicos futbolistas que podrían ser titulares en la selección peruana como los máximos goleadores de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Video: PBO

"Hoy en día, (Álex Valera) es el 9 titular de la selección, al igual que Ramos, no hay más", mencionó el exjugador de Alianza Lima sobre el delantero actual de Universitario.

Por otro lado, el 'Gavilán' mencionó que Valera tiene todas las características y el buen momento para emigrar al extranjero y seguir creciendo como futbolista profesional. Eso sí, después de ganar el tetracampeonato con la escuadra merengue.

"Si él quiere, se puede ir. Tuvo la mala suerte de ir a una liga que yo no quería (Arabia Saudita), pero con su buen momento, creo que debería considerar otras alternativas después del tetracampeonato", concluyó.

johan fano alex valera alianza universitario

Johan Fano, ex Alianza Lima, destacó a Álex Valera, delantero de Universitario, como el único 9 de la selección peruana.

Johan Fano en Alianza Lima

Johan Fano llegó a Alianza Lima en 2002 procedente de Sport Boys con el objetivo de convertirse en el goleador del cuadro blanquiazul; sin embargo, durante su paso no logró destacar. Su etapa en el club de La Victoria tuvo dos etapas y terminó en 2006. No obstante, registró 0 goles y solo disputó 13 encuentros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. ¡Atención! Filtran que Alianza Lima pagó fuerte suma para rescindir contrato de Miguel Trauco

  2. Carlos Zambrano y la exigencia que impone para dejar de ser jugador de Alianza Lima

  3. Ex selección peruana expresó su emoción por firmar por Universitario: "Mucha alegría"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano