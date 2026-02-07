Fue delantero en Alianza y ahora destacó a Valera de Universitario: "9 fijo de la selección"

Universitario de Deportes tiene dentro de su plantilla a Álex Valera, delantero que durante su etapa en el club merengue fue determinante para que los cremas se coronen tricampeones del fútbol peruano. Por ello, Johan Fano, exjugador de Alianza Lima, no dudó en destacarlo como el 9 fijo de la selección peruana para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Ex delantero de Alianza Lima destacó a Álex Valera de Universitario como el único 9 de la selección peruana

En la conversación con el programa "Campeonísimo" de PBO Radio, Fano fue consultado sobre los delanteros que están actualmente en el radar de Mano Menezes y que podrían ser utilizados como '9'.

Ante esta consulta, Johan Fano destacó a Álex Valera y a Luis Ramos como los dos únicos futbolistas que podrían ser titulares en la selección peruana como los máximos goleadores de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

"Hoy en día, (Álex Valera) es el 9 titular de la selección, al igual que Ramos, no hay más", mencionó el exjugador de Alianza Lima sobre el delantero actual de Universitario.

Por otro lado, el 'Gavilán' mencionó que Valera tiene todas las características y el buen momento para emigrar al extranjero y seguir creciendo como futbolista profesional. Eso sí, después de ganar el tetracampeonato con la escuadra merengue.

"Si él quiere, se puede ir. Tuvo la mala suerte de ir a una liga que yo no quería (Arabia Saudita), pero con su buen momento, creo que debería considerar otras alternativas después del tetracampeonato", concluyó.

Johan Fano en Alianza Lima

Johan Fano llegó a Alianza Lima en 2002 procedente de Sport Boys con el objetivo de convertirse en el goleador del cuadro blanquiazul; sin embargo, durante su paso no logró destacar. Su etapa en el club de La Victoria tuvo dos etapas y terminó en 2006. No obstante, registró 0 goles y solo disputó 13 encuentros.